Son Dakika Haberleri: Oğlunun isminin verildiği okulda gözyaşlarını tutamadı
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Oğlunun isminin verildiği okulda gözyaşlarını tutamadı

6 saat önce

Turgutlu'da eğitim faaliyetlerine devam eden Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Turgutlulu Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in adı verildi.

Oğlunun isminin verildiği okulda gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

Turgutlu'da eğitim faaliyetlerine devam eden Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine Turgutlulu Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in adı verildi.


10 Kasım 2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in ismi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi. Okulda ayrıca Şehit Yüzbaşı Anıl Barış Çetin köşesi yapıldı ve şehidin burada üniforması ve fotoğrafları yer aldı. Törende şehit Kara Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in hayatı anlatılırken anne Nevin Çetin gözyaşlarına hakim olamadı.


Törende konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "1000 yıldır bu toprakla vatan edinen bizlere her türlü oyunlar oynanıyor ancak biz teslim olmadık, olmayacağız. Çanakkale'de bizi geçemediler bugün yine yapamayacaklar. Ancak bizde bu değerlere sahip çıkmalıyız. Bizim için vatan için şehit düşen kahramanlarımız için daha çok çalışmalı, bunların değerini bilmeyiz. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı, bu ülkenin sokaklarında onların kanı var. Sokaklara sigara izmariti, çöp bile atmamalıyız" dedi.


Törende Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şehit ailesinin yakınları, il ve ilçe bürokratları katıldı. - MANİSA

Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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