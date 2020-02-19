Oğlunun iyileşmesini sağlayan anne tüm lösemili çocuklar için mücadele veriyor - Son Dakika

İzmir'de 3 yıl önce sosyal medyadan kemik iliği donörü bulmak için kampanya düzenlediği oğlu Emir'in gördüğü tedaviler sonucu iyileşmesini sağlayan anne, diğer hasta çocuklara da umut olmaya devam ediyor.

Balçova'da yaşayan İhsan Bayram ve Şerife Gürdal çiftinin 3 yıl önce Emir ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Gürdal çifti, 8 aylıkken rahatsızlanan çocuklarını Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan tetkiklerden Emir'e lösemi teşhisi kondu. Bir yıl hastanede kemoterapi tedavisi gören bebek, tedaviye olumlu yanıt verdi.

Doktorlar, hastalığının 6 ay sonra tekrarlaması üzerine Emir'in kemik iliği nakli olmasına karar verdi. Gürdal çifti ve akrabalarından alınan kan örnekleri Emir bebekle uyuşmayınca aile, nakil için TÜRKKÖK'e başvurdu.

Topluma kemik iliği naklini anlatıp insanların bağışçı olması için çalışmalar başlatan anne Şerife Gürdal, sosyal medya üzerinden "Emir'in Nakil Günlüğü" ismini verdiği bir grup oluşturdu.

Oğlunun devam eden tedavi sürecini gün gün buradan anlatan anneye mutlu haber ise 2018 yılının ilk günlerinde geldi.

Emir'i yaşama bağlayacak olan kemik iliği, TÜRKKÖK vasıtasıyla Almanya'daki bir bağışçıdan bulundu.

Antalya'daki özel bir hastanede yapılan başarılı operasyon sonucu Emir bebek sağlığına kavuştu.

Oğlu için büyük bir mücadeleye girişen annenin sosyal medyada kurduğu site ise, diğer lösemi tedavisi gören çocuklara ve ailelerine umut oldu.

"Zor günlerimizde bu grup bana umut oldu"

Anne Şerife Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadıklarını, eşiyle birlikte çocuklarını sağlıklarına kavuşturmak için birbirlerine söz verdiklerini söyledi.

Oğlunun sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten anne Gürdal, "O zor günlerimizde Facebook üzerinde kurduğum grup bana umut oldu. İnsanlar bana maddi yardımda bulunmak istedi ama biz kabul etmedik. Çünkü bizim oğlumuzun sağlığına kavuşması için kemik iliği nakli olması lazımdı. Biz yardımsever insanlardan bunu istedik." dedi.

Gürdal, kurduğu sosyal medya hesabı üzerinden birçok kişinin Türk Kızılay'a gidip kemik iliği donörü olduğunu, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Sosyal medyada oğlu için kurduğu grubu, lösemi tedavisi gören hastanedeki çocuklar için kullanmaya başladığını anlatan Gürdal, şunları kaydetti:

"Emir'in rahatsızlığı nedeniyle biz hastanedeki çocuklar ve aileleriyle tanıştık. Benim oğlum iyileşti diye lösemi tedavisi devam eden çocukları yalnız bırakamazdım. Bu hastalığın tedavisi çok maliyetli, 'ailelere destek olmam gerekir' diye düşündüm. Bu sefer de ailelerin ihtiyaçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştım. Hayırseverlerle, ihtiyaçları olan aileleri buluşturdum. Ayrıca kentte tedavi gören lösemi hastası çocuklara moral eğlenceleri düzenliyoruz. Onlara hediyeler alıyoruz."

Lösemi hastalığının tedavi sürecinde moralin çok önemli olduğunu ifade eden Gürdal, hayattaki en büyük isteğinin oğluna kemik iliği ile ikinci bir yaşam veren donörle tanışıp, evlerinde ağırlamak olduğunu dile getirdi.

İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan da Şerife Gürdal'ın çok fedakar bir anne olduğunu belirterek, "Emir'in yaşaması için annesi çok emek harcadı. Oğlunu sağlığına kavuşturan anne, şimdi sosyal medyada kurduğu grup sayesinde hastanede tedavi gören diğer hasta çocukların gönüllü anneliğini yapıyor. Onun yaptığı çalışmalar sayesinde birçok ailenin ve çocuğun yüzü gülüyor." diye konuştu.