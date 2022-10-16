Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi mevkisinde, Tahsin Y. ile A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Oğlunun kavgadan kurtarmak istediği baba, silahın ateş alması sonucu öldü - Son Dakika

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