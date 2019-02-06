Son Dakika Haberleri: Oğlunun Kaza Geçirdiğini Duyan Baba Kalp Krizi Geçirdi

Oğlunun Kaza Geçirdiğini Duyan Baba Kalp Krizi Geçirdi

31 dakika önce

Afyonkarahisar'da oğlunun trafik kazası geçirdiğini öğrenen baba kalp krizi geçirdi.

Oğlunun Kaza Geçirdiğini Duyan Baba Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Afyonkarahisar'da oğlunun trafik kazası geçirdiğini öğrenen baba kalp krizi geçirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi organize sanayi kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Adem Cambaz'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 03 KC 523 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmasının şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Cambaz, kavşağa giren diğer 03 PP 052 plakalı traktöre çarpması sonucu ağır yaralandı. Kafasından ağır darbe alan Cambaz olay yerine çağrılan Ambulans ile Afyonkarahisar Devlet hastanesine kaldırıldı.

Oğlunun kaza haberini alan baba Mehmet Cambaz'ın da kalp krizi geçirdiği ve aynı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

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