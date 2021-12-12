Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke - Son Dakika

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Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa Çiv yönetimindeki 67 TM 748 plakalı otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki 67 LP 453 plakalı otomobile ve elektrik direğine çarptı.

YARALI GENÇ, HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Çiv yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiv, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GEBERSEYDİ KEŞKE"

Kazayı haber alıp, olay yerine gelen Mustafa Çiv'in babası Hüseyin Çiv ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba Çiv, oğluna "Geberseydi keşke? diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.