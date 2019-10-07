Son Dakika Haberleri: Oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba öldü
Son Dakika Güncel Oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba öldü

Oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba öldü

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba hayatını kaybetti.

Oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba öldü, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde oğlunun kestiği ağacın altında kalan baba hayatını kaybetti.

Doğanca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kesim sahasında Mehmet Aksoy'un kestiği ağaç, babası Ahmet Aksoy'un (60) üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksoy'un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Aksoy, Ahmet Aksoy, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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