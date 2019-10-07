Son Dakika Haberleri: Oğlunun kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Oğlunun kestiği ağacın altında kalarak can verdi

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan Mehmet Yaman'ın kestiği ağaç, babasının üzerine devrilince 61 yaşındaki Ahmet Aksoy hayatını kaybetti.

Oğlunun kestiği ağacın altında kalarak can verdi, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan Mehmet Yaman'ın kestiği ağaç, babasının üzerine devrilince 61 yaşındaki Ahmet Aksoy hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre olay Gazipaşa'nın Doğanca mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrenci servisi olan 61 yaşındaki Ahmet Aksoy, Çile mahallesinden aldığı öğrencileri Doğanca İlköğretim okuluna bıraktı. Aynı zamanda oğlu ile birlikte ormanda kesim işçisi olarak çalışan Ahmet Aksoy, kesim alanına giderek çalışmaya başladı. Babasının kesim sahasına geldiğinden haberi olmayan Ahmet Aksoy'un oğlu Mehmet Aksoy'un kestiği ağaç babasının üzerine devrildi. Başına darbe alan 61 yaşındaki Ahmet Aksoy, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde inceleme yapmasının ardından Ahmet Aksoy'un cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Mehmet Yaman, Ahmet Aksoy, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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