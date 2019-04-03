Oğlunun Kıyafetini Bir An Olsun Elinden Bırakmadı

Oğlunun kıyafetini bir an olsun elinden bırakmadı Lösemi hastası minik Deniz Bartu yaşam mücadelesini kaybetti Oğlu için sosyal medya üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için çaba harcayan baba Soner Bartu cenaze namazında oğlunun kıyafetini bir an olsun elinden bırakmadıTRABZON -...

Oğlunun kıyafetini bir an olsun elinden bırakmadı

Lösemi hastası minik Deniz Bartu yaşam mücadelesini kaybetti

Oğlu için sosyal medya üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için çaba harcayan baba Soner Bartu cenaze namazında oğlunun kıyafetini bir an olsun elinden bırakmadı



TRABZON - Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Deniz Bartu Menteşe, bugün öğle namazının ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlu için sosyal medya üzerinden uygun kök hücre bağışçısı bulunması için yoğun çaba harcayan ve bu çabaları ile yurt çapında büyük takdir toplayan baba Soner Bartu cenaze namazında oğlunun kıyafetini bir an olsun elinden bırakmadı.

6 yaşındaki lösemi hastası Deniz Bartu'nun durumu dün ağırlaştı. Deniz Bartu Menteşe, tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ndeki Miraç Kandili gecesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Deniz Bartu'nun cenazesi, bugün Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi Yukarı Çelebi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Oğlunun tabutunun üzerine Türk bayrağı ve isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması bırakan baba Soner Bartu cenaze namazında oğlunun kıyafetini ise bir an olsun elinden bırakmadı. Cenaze namazına AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ile sevenleri katıldı.

Annesi Damla Menteşe'yi 5 yıl önce yumuşak doku kanserinden kaybeden, kendisine de yaklaşık 3 yıl önce KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan Deniz Bartu için yurt çapında kök hücre vericisi verici aranmaya başlanmış, baba Soner Menteşe sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile adını duyurmuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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