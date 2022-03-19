Oğlunun kız arkadaşına 2 kez tecavüz etmişti! Mahkeme başkanını bile çileden çıkardı - Son Dakika
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Oğlunun kız arkadaşına 2 kez tecavüz etmişti! Mahkeme başkanını bile çileden çıkardı

19.03.2022 11:11
Oğlunun kız arkadaşına 2 kez tecavüz etmişti! Mahkeme başkanını bile çileden çıkardı

Aleyna Ağgül isimli genç kız, liseden erkek arkadaşının babası Gökhan Argın'ın kendisine tecavüz ettiğini ve şantaj yaptığını belirterek canına kıymıştı. Türkiye'nin merakla takip ettiği olayın davasında yeni gelişmeler yaşandı. Davada sürekli araya giren Argın'a sinirlenen mahkeme başkanı "Karından da mı utanmıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Iğdır'da kendisinden 22 yaş büyük lise arkadaşının babası Gökhan Argın'ın tecavüzüne uğradığını belirterek "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" diye not bırakan 19 yaşındaki Aleyna Ağgül isimli genç kız, canına kıymıştı.

EŞİ TANIK OLMAK İSTEMEDİ

Davanın mahkemesi önceki gün görüldü. Argın'ın eşi mahkemede tanık olmak istemedi. Aleyna'nın babası da 'Kızımı alkole alıştırdılar. Onlar yüzünden canına kıydı.' dedi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre Erzincan'da tutuklu bulunan Argın, önceki gün Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya SEGBİS ile bağlandı. Gökhan Argın hakkında şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 6 sayfalık iddianame okundu.

Oğlunun kız arkadaşına 2 kez tecavüz etmişti! Mahkeme başkanını bile çileden çıkardı

"GÖNÜL İLİŞKİSİ" İDDİASI

Mahkeme Başkanı Burak Babacan, elde edilen delilleri ve ifadeleri Argın'a sordu. Argın ise Aleyna Ağgül ile gönül ilişkisi olduğunu ancak kendisinin ölümünden sorumlu olmadığını söyledi.

"ÖLÜMLE BİR ALAKAM YOK"

Olay sonrası yapılan telefon incelemelerinde Gökhan Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın ortaokuldan arkadaşı olan Beyza isimli bir kızla da daha önceden gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Argın mahkemede; "Benim bu ölümle bir alakam yok. Ben basında çıkan haberler ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım" dedi.

Oğlunun kız arkadaşına 2 kez tecavüz etmişti! Mahkeme başkanını bile çileden çıkardı

GÖRÜNTÜLER SORULUNCA "TELEFONU ATTIM" DEDİ

Mahkeme Başkanı, Argın'ın Aleyna'ya 'Elimde görüntülerin var' şeklindeki mesajını da sordu. Argın, görüntülerin doğum günü videoları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Babacan, ispat etmesini istedi, Argın ise "Sinirlendim telefonu attım. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

"KARINDAN DA MI UTANMADIN?"

Mahkemede taksici ve polislerin de olduğu 16 tanık ifadeleri okunurken Argın'ın sürekli araya girmesi üzerine sinirlenen mahkeme başbakanı, "Hiç karından da mı utanmadın" diyerek Argın'a tepki gösterdi. Duruşma öncesi Argın'ın eşi Leyla Argın 'tanık olmak istemiyorum' diyerek adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

ALEYNA'NIN BABASI İSYAN ETTİ

Mahkemede konuşan Aleyna Ağgül'ün babası Cemalettin Ağgül kızının tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Alkole alıştırdılar. Benim kızım bunlar yüzünden canına kıydı" dedi.

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Aleyna Ağgül, İntihar, Iğdır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun kız arkadaşına 2 kez tecavüz etmişti! Mahkeme başkanını bile çileden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun kız arkadaşına 2 kez tecavüz etmişti! Mahkeme başkanını bile çileden çıkardı - Son Dakika
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