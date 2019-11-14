Son Dakika Haberleri: Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü
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Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, oğlunun geri manevra yaptığı cipin altında kalan Nazmiye Mala (78), hayatını kaybetti.

Oğlunun kullandığı cipin altında kalıp, öldü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, oğlunun geri manevra yaptığı cipin altında kalan Nazmiye Mala (78), hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Halil Beyoğlu köyünde meydana geldi. M.M., yönetimindeki 34 TN 7514 plakalı ciple geri manevra yaparken annesi Nazmiye Mala'ya çarptı. Aracın altında kalan Mala, ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mala, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.M.M. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Nazmiye Mala ise köyde toprağa verildi.


Beyoğlu, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:12 Kaynak: DHA
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