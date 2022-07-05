Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

05.07.2022 10:20
Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Y.Z.D. (57), annesi H.D'yi (75) hastaneye götürmek için 58 NL 061 plakalı minibüsü ile Karşıyaka Mahallesi'nde oturduğu evin önüne geldi.

Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.

Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü - Son Dakika

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