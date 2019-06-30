Son Dakika Haberleri: Oğlunun kullandığı motosikletten düştü
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Oğlunun kullandığı motosikletten düştü

58 dakika önce

Bursa'da yaşlı kadın, virajı dönerken oğlunun kullandığı motosikletten düşerek yaralandı.

Oğlunun kullandığı motosikletten düştü, System.String[]
Bursa'da yaşlı kadın, virajı dönerken oğlunun kullandığı motosikletten düşerek yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki annesi F.A.'yı arkasına oturtturan Muharrem A., 16 KAE 97 plakalı motosikletiyle köprülü kavşaktan dönmek istedi. Virajı döndükleri sırada oğlunun kullandığı motosikletten düşen yaşlı kadın, kanlar içerisinde kaldı. Kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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