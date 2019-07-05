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Traktörden düşüp hayatını kaybetti

50 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde, oğlunun kullandığı hareket halindeki traktörden düşen ve başını yere çarparak ağır yaralanan Ramazan Uzakgider, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Denizli'nin Tavas ilçesinde, oğlunun kullandığı hareket halindeki traktörden düşüp yaralanan Ramazan Uzakgider (66), kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Uzakgider, saman balyası taşıyan oğlu Bayram Uzakgider'in kullandığı 20 P 7268 plakalı traktöre bindi. Traktörle arkasındaki römorkun arasında duran Ramazan Uzakgider, hareket halindeyken dengesini kaybedip, düştü.

BAŞINI YERE ÇARPTI

Babasının düştüğünü gören Bayram Uzakgider, traktörü durdurup, ambulans çağırdı. Başını çarpıp ağır yaralanan Ramazan Uzakgider, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayram Uzakgider, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:49 Kaynak: DHA
Denizli, Tavas, Güncel
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