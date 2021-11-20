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Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz - Son Dakika

Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz

20.11.2021 10:49
Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz

Irak'ın kuzeyinde 3 yıl önce şehit olan Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün Antalya'daki mezarının bayrak direği hurdacılar tarafından çalındı. Sabah oğlunu mezarına gelen baba Nazım Gür, manzarayı görünce gözyaşlarını tutamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılot mahallesinde yaşayan Nazım ve Yiter Gün çiftinin sözleşmeli er olan 26 yaşındaki oğlu Cumali Gür, 21 Şubat 2018 tarihinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında bulunan, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesindeki operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Vatani için hayatını baharında canını veren Gür, Kızılot Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun mezarını yaptıran baba Nazım Gür, başına da bir Türk Bayrağı dikti. Her sabah mezara gidip dua eden ve bakımını yapan Nazım Gür, önceki sabah yine mezarlığa gittiğinde gözlerine inanamadı.

Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası gözyaşlarına boğuldu: Bunu yapan insan olamaz

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit oğlunun mezarının başında bulunan galvaniz bayrak direğinin çalındığını gören Nazım Gür, gözyaşlarına boğuldu. Acılı babanın ihbarıyla mezarlığa gelen jandarma ekipleri, bayrağın hurdacılar ya da hurdacılara satmak isteyen hırsızlar tarafından çalındığını düşünüyor.

Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası gözyaşlarına boğuldu: Bunu yapan insan olamaz

"İNANMAK İSTEMEDİM"

Gözyaşları içinde, şehit oğlunun mezarının bayrak direğini çalanlara seslenen Nazım Gür, "Oğlumu toprağa verdikten sonra mezar ziyaretini bir gün bile aksatmadım. Sabah uyanır uyanmaz abdestimi alıp önce şehit oğlumun mezarına giderek dua ediyorum. Bayrak direğinin yerinde olmadığını görünce inanmak istemedim."

"BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ"

"Şehit mezarığına zarar vermeyeceklerini düşündüm. Ancak bayrak direği kırılarak yerinden çalınmıştı. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar para ihtiyacınız varsa vereyim. Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Çaldığınız direği de geri getirin. Onun manevi değeri çok büyük. Sizin vicdanınız yok mu? Yüreğiniz taş mı?" dedi.

Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz

Hakkari, Antalya, Şehit, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz - Son Dakika
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