Oğlunun mezarını çiçeklerle donattı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, baba Şahin Kolaylı, 2013 yılında kaybettiği oğlunun mezarını çiçeklerle donattı.

Kolaylı, 7 yıl önce 34 yaşındayken iş kazasında kaybettiği oğlu İsmail Kolaylı'nın mezarını adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Oğlunun ölümünden sonra neredeyse her gün mezarlığa giden baba Kolaylı, şunları kaydetti:

"İnsanın evladını kaybetmesi çok üzücü. O acıyı ben de yaşadım. Onun sevgisini hep taşıdım. Yıllar geçse de yokluğuna alışamadım. Ölümünden sonra neredeyse her gün mezarını ziyaret ettim. Mezar çevresini çeşit çeşit çiçeklerle donattım. Onları büyütüp bakımlarını yaptım. Sanki ölmemiş gibi mezarına gelip onunla konuşuyorum. Çiçekleri suluyorum. Mezarlıktaki diğer fidanları da sulamaya çalışıyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Teselliyi çiçeklerde buldum."