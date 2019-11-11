Oğlunun mutlu gününde trafik kazasında ölen anne toprağa verildi

İstanbul Başakşehir'de dün oğlunun Bayrampaşa 'da kıyılacak nikahına yetişmeye çalışan anne Ayşe Gülen Özkan'ın da içinde bulunduğu otomobil, zincirleme trafik kazasına karışmış, kazada anne Özkan hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı.

Cenaze töreninde Ayşe Gülen Özkan'ın eşi ve oğlunu yakınları teskin etti.

Törende, Özkan'ın eşi Ali Özkan ile nikahına yetişmeye çalıştığı oğlu Ömer Akın Özkan taziyeleri kabul etti.

İstanbul Başakşehir 'de oğlunun nikahına yetişmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren iki çocuk annesi Ayşe Gülen Özkan'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane 'de toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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