Son Dakika Haberleri: Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)
Son Dakika Güncel Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2) - Son Dakika

Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür
Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı Ceren'in katil zanlısı cezaevine Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]