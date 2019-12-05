Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.