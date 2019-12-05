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Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan babanın en acı anı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Kütahya'da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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