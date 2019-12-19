Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı

6 saat önce

Antalya'da bir üniversite öğrencisi kaldığı evde ölü bulundu.

Oğlunun öldüğünü morgda öğrenen anne gözyaşlarına hakim olamadı, System.String[]

Antalya'da bir üniversite öğrencisi kaldığı evde ölü bulundu.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki C.K, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, C.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Trafik kazasında yaralandığını sandığı oğlunun hayatını kaybettiğini morgda öğrenen anne Nurcan K. gözyaşlarına hakim olamadı.

Anneyi, oğlunun arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Antalya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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