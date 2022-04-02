OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ESKİ EŞİNE 'AZMETTİRME' GÖZALTISI - Son Dakika
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OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ESKİ EŞİNE 'AZMETTİRME' GÖZALTISI

02.04.2022 10:46

ADANA'da tartıştığı annesi Ayşe Okuyucu'yu (40) tabancayla vurarak öldüren Kemal Bozkurt (23), tutuklandı.

ADANA'da tartıştığı annesi Ayşe Okuyucu'yu (40) tabancayla vurarak öldüren Kemal Bozkurt (23), tutuklandı. Bozkurt ifadesinde annesinin boşanmadan önce babasını aldattığını düşündüğünü öne sürerek, 'Başımızı öne eğmişti. Yolda görünce tabancayla vurdum' dediği ortaya çıktı.Cinayeti azmettirdiği değerlendirilen baba H. Bozkurt gözaltına alıpndı. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olay, 31 Mart günü saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak'ta meydana geldi. Kemal Bozkurt, 3 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun oturduğu eve gitti. Bozkurt, dayısı ile birlikte kaldığı evin önünde karşılaştığı annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, belindeki tabancayı çıkararak annesine 9 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Okuyucu'nun boyun, göğüs, kol ve karın kısmına isabet etti. Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, Bozkurt ise olay yerinden kaçtı. Okuyucu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Bozkurt, o sırada izinli olan özel harekat polisi tarafından yakalandı. Vatandaşların da saldırdığı katil zanlısı, güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet polisi, cinayeti azmettirdiğini değerlendirdiği baba Hazret Bozkurt'u da gözaltına alıp, emniyete götürdü. Oturduğu mahalleden dolmuş ile olay yerine geldiği belirlenen Bozkurt, annesinin boşanmadan önce babasını aldattığını düşündüğünü ileri sürdü. Bozkurt, 'Başımızı öne eğdi. Yürüyüşe çıkmıştım. Annemi yolda görünce tabancayla vurdum' dediği öğrenildi. Hazret Bozkurt ise cinayetten haberi olmadığını iddia ederek, yeni bir hayat kurduğunu ve eski eşiyle yıllardır görüşmediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Bozkurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası H.Bozkurt ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kemal Bozkurt, Sarıçam, 31 Mart, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞLUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ESKİ EŞİNE 'AZMETTİRME' GÖZALTISI - Son Dakika


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