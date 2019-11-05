Son Dakika Haberleri: Oğlunun öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için geldiği adliyede kalp krizi...
Son Dakika Güncel Oğlunun öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için geldiği adliyede kalp krizi...

Oğlunun öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için geldiği adliyede kalp krizi...

6 saat önce

ÇORUM'da, oğlu Necip Yiğit'in (41) öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için adliyeye gelen Ahmet Yiğit (65), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oğlunun öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için geldiği adliyede kalp krizi..., System.String[]

ÇORUM'da, oğlu Necip Yiğit'in (41) öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için adliyeye gelen Ahmet Yiğit (65), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'da, 9 Nisan 2013 tarihinde, büyükbaşlarını satmak için hayvan pazarına giden Necip Yiğit ile İsmail C. (29) arasında tartışma çıktı. İsmail C., Necip Yiğit'i tabancayla vurarak, öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan İsmail C., yargılandığı Çorum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz edilen dosyayı görüşen Yargıtay ise mart ayında kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davanın duruşması için Çorum Adliyesi'ne gelen, öldürülen Necip Yiğit'in babası Ahmet Yiğit, koridorda fenalaşıp, yere yığıldı. Adliye görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Yiğit'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kalp Krizi, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:34 Kaynak: DHA
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