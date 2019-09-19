Oğlunun ölümüne neden olan babaya 25 yıl hapis

Bursa'da eşiyle tartışırken araya giren oğlunu bıçakla boynundan yaralayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ruhi Türker, eşi Nagihan Türker ve yakınları ile avukatlar katıldı.

Hakkında "alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ruhi Türker, karar öncesinde son savunmasını yaptı.

Türker, "Olay esnasında oğluma karşı bıçakla saldırım olmadı. Boğuşma yaşanmadı, bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında çizik oluştu. Saldırı ve hamlem yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla cinayetin olası kasıtla gerçekleşmediği kanaatine vararak, iyi hal ve pişmanlık indirimi uyguladığı sanığa 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık ayrıca tehdit suçundan 5 ay, hakaret suçundan da 2 ay 15 gün olmak üzere 25 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Bursa'da 19 Ağustos 2018'de annesiyle tartışan babasını engellemeye çalışırken yaralanan Muhammet Can Türker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan baba Ruhi Türker, adli makamlarca tutuklanmıştı.