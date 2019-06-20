Oğlunun ölümüne neden olan sanığın yargılandığı dava

Bursa
'da eşiyle tartışırken araya giren oğlunu bıçakla boynundan yaralayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ruhi Türker ile eşi Nagihan Türker ve tarafların avukatları ile yakınları katıldı.
Hakkında "alt ya da üst soydan yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ruhi Türker, savunmasında, "Olay esnasında oğluma karşı bıçakla saldırım olmadı. Boğuşma yaşanmadı, bıçağı kaçırırken oğlumun hamlesi üzerine boğazında çizik oluştu. Saldırı ve hamlem yoktur." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, maktul Muhammet Can
Türker'in boğazındaki iki kesinin araştırılması için Adli Tıp
Kurumundan rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bursa'da 19 Ağustos 2018'de annesi ile kavga
eden babasını engellemeye çalışırken elindeki bıçakla boynundan yaralanan Muhammet Can Türker, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan baba Ruhi Türker, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.