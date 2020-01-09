Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü silahla vuran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü silahla vuran şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Yalova'da 2017 yılında otomobiliyle oğluna çarparak ölümüne neden olan sürücüyü silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü silahla vuran şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Yalova'da 2017 yılında otomobiliyle oğluna çarparak ölümüne neden olan sürücüyü silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

R.Y (68), yaklaşık üç yıl önce Adnan Menderes Mahallesi'nden Hacımehmet köyüne doğru yürüyen oğlu Osman Y'ye çarparak ölümüne yol açan 77 DK 857 plakalı otomobilin sürücüsü T.K'nin cezaevinden tahliye edildiğini öğrendi.

T.K. ile aynı mahallede karşılaşan R.Y. silahla ateş etti.

Saldırıda yaralanan ve Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan T.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan R.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Menderes, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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