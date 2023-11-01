Oğlunun ölümüne sebep olmuştu: Cinayetin altından aile dramı çıktı

Kocaeli'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun, çıkan kavgada boğazını sıkarak ölümüne sebep olan baba ilk kez hakim karşısına çıktı. Oğlunun tüm aile üyelerini tehdit ettiğini ve bıçak çektiğini söyleyen tutuklu baba, "Olay gecesi oğlum benden para istedi. Paramın olmadığını söyleyince beni yere yatırdı, üzerime çıktı, boğazımı sıktı. 'Karını sat bana para ver' diyerek sinkaflı küfürler etti. Bu laf çok ağrıma gitti. O an nasıl olduysa kendimi kaybettim. Bir baktım ki Yunus benim altımda nefes alamıyor. Öldürmek amaçlı boğazını sıkmadım. Canımdan parça gitti. Çok üzgünüm, yüreğim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Olay, 14 Kasım 2022 yılında Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Ş. (24) ve babası Şakir Ş. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Yunus Ş. babasına saldırdı. Karşılık veren baba Ş.Ş. oğlunun boğazını sıktı. Baba Şakir Ş., oğlunun bilincini kaybettiğini görünce boğazını bıraktı. Anne Arzu Ş. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan genç hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Yunus Ş. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Şakir Ş. ise gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ya başkasını öldürür, ya da bunu öldürürler"

Olayla ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda "Öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuklu sanık Şakir Ş., avukatı Hakan Akkaya ve tanıklar hazır bulundu. Savunması için söz hakkı verilen Şakir Ş., "Oğlum Yunus İstanbul'da yaşıyor. Arada sırada Kocaeli'deki evime gelip kalıyordu. Olaydan 2 gün önce ben İstanbul'a gitmiştim. Yunus'a 'Otobüse para verme. Benimle Kocaeli'ye dönersin' dedim. Bana telefonla, 'Nasıl geldiysem öyle dönerim lan' dedi. Ben de geri döndüm. Akşam ise bana mesaj attı. Mesajda Yunus darp edildiğini söylüyordu. Ben de Yunus'a 'Yine kime çattın? Fotoğraf at' dedim. Bana, 'Dua et babamsın yoksa farklı konuşurdum' dedi. Yunus o gece eve gelmedi. Yunus İstanbul'da hastanede çalışıyordu. Sabah şefini arayarak Yunus'un eve gelmediğini söyledim. 23.00 sıralarında şefi beni telefonla arayarak Yunus'un hastanede uyuduğunu, ailesi ile ilgili sorunları olduğunu söylediğini, sorun çıkarttığını ve onu gidip almamızı istedi. 'Ya başkasını öldürür, ya da bunu öldürürler' şeklinde sözler söyledi" diye konuştu.

"Yunus, eşimi sürekli rahatsız edip tehdit ediyordu"

Baba Şakir Ş., savunmasına şöyle devam etti:

"Yunus'u otobüs terminaline bırakmaları için ricada bulundum. Biz de Yunus'u kendi isteği üzerine almak için Kocaeli'de terminale gittik. Yunus'tan saat 01.00 olmasına rağmen haber alamadık. Yunus bu zaman zarfında eşimi sürekli rahatsız edip tehdit ediyordu. Bize bir şey yapar korkusuyla eşimle beraber karakola giderek durumu anlattık. Karakol bizi aile birimine yönlendirdi. Oğlumdan şikayetçi olmadık. Saat 02.00'de polisle birlikte terminale gittik. Yunus polisleri görünce bana, 'Polislerle mi geldin?' diyerek sinkaflı küfürler etti. Karakola gidip ifade verdik. Bu esnada bile tehditler savuruyordu. Biz eşimle karakoldan çıktık"

"Yunus annesine, " Hatırlıyor musun anne, o gün seni kesmediğime pişmanım' şeklinde sözler söyledi"

Yaşananları gözyaşları içinde anlatan Şakir Ş., "Bir süre sonra Yunus'u da karakoldan bırakmışlar. Baba yüreği, dayanamadım. Karakol tarafına gittiğimde Yunus'un parkta yattığını gördüm. Beni görünce kaçtı, koşarak onu yakaladım. Amacım onu eve getirmekti, sokakta yatmasına gönlüm razı gelmedi. Yanımda büyük oğlum İbrahim ve eşim Arzu da vardı. Beraber eve gitmek için arabaya bindik. Yolda su almak için durdum. Ben su almaya gidince Yunus bekçilere, 'Beni öldürecekler' diye bağırmış. Bekçiler bizi karakola götürdü. Oğlumun hasta olduğunu söyleyerek onu bize vermelerini istedim ancak 24 yaşında olduğunu söyleyerek kabul etmediler. Bunun üzerine biz eve gittik. Sabah işteyken oğlum Yunus beni arayarak 'Baba acil konuşmamız lazım' dedi. Ben, eşim, bacanağım Metin B. ile baldızım Yunus'un yanına kafeye gittik. Yunus annesine, "Hatırlıyor musun anne, o gün seni kesmediğime pişmanım' şeklinde sözler söyledi. Metin Yunus'u sakinleştirdi. Yunus beni, annesini ve gıyabında abisi İbrahim'i tehdit etti. Metin tekrardan Yunus'u sakinleştirdi ve eve gittik" ifadelerini kullandı.

"Yunus, 'Karını sat bana para ver' diyerek sinkaflı küfürler etti"

Evde de aralarında tartışmanın yaşandığını ifade eden tutuklu sanık, "Yunus bana, 'Şakir para ver' dedi. 'Param yok oğlum' dedim. 'Bana oğlum deme lan' şeklinde sözler söyledi ve bana vurmaya başladı. En son bana çok ağır sözler söyledi, yüzüme tükürdü. Beni yere yatırdı, üzerime çıktı, boğazımı sıktı. 'Karını sat bana para ver' diyerek sinkaflı küfürler etti. Bu laf çok ağrıma gitti. O an nasıl olduysa kendimi kaybettim. Bir baktım ki Yunus benim altımda nefes alamıyor. Öldürmek amaçlı boğazını sıkmadım. Canımdan parça gitti, çok üzgünüm, yüreğim yanıyor. Ben bunları hak etmedim. Keşke böyle olmasaydı. Yıllardır çocuğum için ekmek parası kazandım, uykusuz araba kullandım. Özel okulda okuttum. Bir senedir neler çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir. Psikolojik haplar ile ayakta duruyorum" dedi.

"Yunus bıçağı boğazıma dayadı ve babasını görüntülü arayarak 'Bak karını keseceğim' dedi"

Yunus'un İstanbul'da uyuşturucuya alıştığını söyleyen anne Arzu Ş. ise "Yunus İstanbul'da kardeşi ile birlikte aynı evde kalıyordu. Yunus çalışmasına rağmen bizden sürekli para istiyordu. Bir gece 'Evde neden internet yok' diye bıçak aldı ve babasına saldırmaya çalıştı. Yunus ara ara eve gelmiyordu. Yunus bir gün bana uyuşturucu ve içki içtiği anın videosunu gönderdi. Yeğenim Hasan'ı arayarak Yunus'u eve getirmesini söyledim. Yunus eve gelince beni öldürmek istedi, bıçakla kovaladı. Bıçağı boğazıma dayadı. Babasını görüntülü arayarak 'Bak karını keseceğim' dedi. Bıçağı boynuma dayadı. Bu olay karakola da yansıdı. Bir seferinde de 'Parmağındaki alyans ver, yoksa parmağını keserim' diye tehdit etti. Korkudan yüzüğümü verdim. Evde arkadaşlarıyla uyuşturucu ortamı oluşturmak istemesine izin vermediğim için Yunus bana takmıştı. Eşimden şikayetçi değilim" diye konuştu.

"Yunus beni arayarak, 'Anneni kesiyorum, helalleş' dedi"

Olaya ilişkin dinlenen Yunus'un abisi İbrahim Ş., "2020'de İstanbul'daki hastanede çalışmaya başladı, bir süre sonra da 'Geçinemiyorum' diyerek Kocaeli'deki baba evine döndü. Daha önce babama bıçakla saldırmasına şahit oldum. Bir süre sonra da uyuşturucu kullandığını öğrendik. Yunus bir keresinde beni görüntülü arayarak, 'Anneni kesiyorum, helalleş' dedi. Ben yanlış harekette bulunmaması için çok uyardım. Bunun üzerine kardeşim Yunus telefonu kapattı. Ben uzun yol tır şoförüyüm, bu sırada tır kullanıyordum. Yunus beni tekrar aradı ve 'Annen öldü, başın sağ olsun' diyerek telefonu kapattı, az kalsın kaza geçiriyordum. Daha sonra annem beni arayarak iyi olduğunu, Yunus'un hastanede çalışması sebebiyle şikayetçi olmadığını söyledi" şeklinde konuştu.

"Yunus bıçağı boğazıma dayayarak benden para istedi"

Yunus'un uyuşturucuyu bırakması için hastanede tedavi görmesini sağladığını söyleyen İbrahim Ş., "Uyuşturucu ortamından uzaklaşsın diye ücretsiz izne çıkarttık ancak İzmit'te tekrardan uyuşturucu bulup içmiş. Bir gün Yunus'un odasında uyuşturucu gördüm ve lavaboya döktüm. Yunus bunu fark edince bıçağı boğazıma dayayarak benden para istedi. Ailem yokken korkumdan eve gelemez hale gelmiştim. En son haberlerde uyuşturucu etkisinde olan bir adamın annesinin boğazını kestiğini görmüştüm, bu da beni çok korkutuyordu" ifadelerini kullandı.

"Beni hep rehin aldı, evden kovdu, tartakladı

Olaya ilişkin dinlenen maktulün ikiz kardeşi Emre Ş. ise "Yunus'un uyuşturucu içtiğini öğrendiğimde bana söz vererek bir daha içmeyeceğini ve kimseye söylememem gerektiğini söyledi. Yunus kumarda oynuyordu. Benden sürekli para istiyordu, aldığı paralarla borçlarını ödediğini sanıyordum ancak uyuşturucu içtiğini öğrendim. Para vermeyi kesince bani bıçak çekti. Beni hep rehin aldı, evden kovdu, tartakladı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak adli kontrolle ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliye kararını duyan aile üyeleri gözyaşları içinde birbirine sarıldı. - KOCAELİ