Son Dakika Haberleri: Oğlunun Sakladığı Uyuşturucuyu Polise Teslim Etti

Oğlunun Sakladığı Uyuşturucuyu Polise Teslim Etti

18 dakika önce

Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Oğlunun Sakladığı Uyuşturucuyu Polise Teslim Etti, System.String[]
Denizli merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 aylık çalışmanın ardından kent merkezi ile İzmir'de daha önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Özel harekat ve asayiş ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, açılmayan binalara koçbaşı kullanarak girildi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen kent merkezinde 4, İzmir'de ise 2 şüpheli gözaltına alındı.


Bir evde dedektör köpeğinin yardımıyla krem kutusu ile sobanın altında uyuşturucu bulundu.

Aramalarda, 990 gram esrar, 80 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 400 lira, 5 cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu arada, Merkezefendi Mahallesi'ndeki aramalarda bir eve giren polis ekipleri, binada detaylı arama yaptı. Bir kadın da oğlunun depoya sakladığı poşetteki uyuşturucuyu polise teslim etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:05 Kaynak: AA

İzmir, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı

Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Eser Yenerler, Suç Duyurusunda Bulundu CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:23:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlunun Sakladığı Uyuşturucuyu Polise Teslim Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]