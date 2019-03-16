Son Dakika Haberleri: Oğlunun Şehadet Haberini Torununun Mevlidinde Aldı

Oğlunun Şehadet Haberini Torununun Mevlidinde Aldı

1 saat önce

Oğlunun şehadet haberini torununun mevlidinde aldıKÜTAHYA - Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın şehadet haberini 40 günlük torununun mevlidinde alan baba Kadir Çakır, sevinç ve hüznü aynı anda yaşadı.

Oğlunun Şehadet Haberini Torununun Mevlidinde Aldı, System.String[]
Oğlunun şehadet haberini torununun mevlidinde aldı

KÜTAHYA - Kuzey Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın şehadet haberini 40 günlük torununun mevlidinde alan baba Kadir Çakır, sevinç ve hüznü aynı anda yaşadı.
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada şehit olan 4 yıllık Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın şehadet haberi ailesinin ikamet ettiği Yenidoğan Mahallesi Destan Sokak'taki baba evine 112 Acil Servisi ekipleriyle birlikte gelen askeri erkan tarafından acı haber verildi.
Sevinç ve hüznü aynı anda yaşayan baba Kadir Çakır, oğluyla bir ay önce telefonla görüştüğünü, operasyonlar nedeniyle çok sık görüşemediğini söyledi.
Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, şehidin yarın veya Pazartesi günü Kütahya merkezde toprağa verileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:27 Kaynak: İHA

Kütahya, Irak, Yerel
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