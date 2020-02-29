Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş - Son Dakika

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim." ifadesini kullandı.

Şehit Korkmaz'ın, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesi, taziyeleri kabul ediyor.

İlçede seracılık yapan baba Salih Korkmaz, AA muhabirine, üzüntülü ancak gururlu olduğunu söyledi.

Askerlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. Peygamberimizin komşusu olacak. Bu inançla yaşıyoruz. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış.' dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu. Tabutuna da baktım zaten, yüzünde aynı nur vardı."

Şehit Korkmaz'ın naaşı, Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş

Salih Korkmaz, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD patriotları tekrar gönderebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:23:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]