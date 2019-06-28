Son Dakika Haberleri: Oğlunun şehit olduğu haberini tarlada aldı
Son Dakika Güncel Haber

Oğlunun şehit olduğu haberini tarlada aldı

55 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın (26) acı haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Oğlunun şehit olduğu haberini tarlada aldı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın (26) acı haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Haberi tarlada alan anne Şirin Yıldırım, gözyaşları içinde geldiği evinin önünde yere çöküp, "Yavrum" diye ağladı.
Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın şehit olduğu haberini, Erbaa ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Bülent Karacan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin babası Mahmut Yıldırım acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun şehit olduğu haberini çalışmaya gittiği tarlada alan Şirin Yıldırım ise kısa süre sonra eve geldi. Anne Yıldırım evlerinin önüne geldiğinde yere çöküp, "Yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. 
Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehit Yıldırım'ın bekar olduğu ve 4 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı bildirildi. Şehit Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın cenazesinin, bugün ikindi namazı sonrası ilçede toprağa verileceği bildirildi.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Tokat, Kadir Yildirim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenemedikleri için sürü yöneticiliğine transfer olan çobanlardan Vali'ye teşekkür! Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oğlunun şehit olduğu haberini tarlada aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]