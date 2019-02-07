Son Dakika Haberleri: Oğlunun Sınıf Öğretmenini Bıçakladı

Oğlunun Sınıf Öğretmenini Bıçakladı

1 saat önce

KIRIKKALE'de öğrenci velisi Mehtap Ö. (42), oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu (40) okul bahçesinde, bıçak ve falçata ile yaraladı.

Oğlunun Sınıf Öğretmenini Bıçakladı, System.String[]
KIRIKKALE'de öğrenci velisi Mehtap Ö. (42), oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu (40) okul bahçesinde, bıçak ve falçata ile yaraladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Gündoğdu Manas İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Mehtap Ö., ders bitiminde oğlunu almak için okula gitti. İddiaya göre bahçede karşılaştığı oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Mehtap Ö. elinde tuttuğu bıçak ve falçata ile öğretmene saldırdı. Araya diğer öğretmenler girerken, yaralanan Kuzucu hızla uzaklaştı. Başı ile el ve kollarında kesikler oluşan Yüksel Kuzucu, çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öğrencilerin gözü önünde meydana gelen olay, okulun güvenlik kamerasına yansırken, Mehtap Ö. sinir krizi geçirdi. Okulda bir sınıfa alınan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Mehtap Ö.,  kendine geldikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:29 Kaynak: DHA

Gündoğdu, Kırıkkale, 3. Sayfa
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