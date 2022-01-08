OĞLUNUN SOKAK ORTASINDAKİ CANSIZ BEDENİNE BAKIP, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika

ADANA'da bir gecekonduda uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan Ahmet G. (34), arkadaşları tarafından sokak ortasına bırakıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen ve kollarında şırınga izleri bulunduğu görülen Ahmet G.?nin annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kentteki bir otelde çalışan Ahmet G., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde almak için merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne gitti. Buradaki bir evde uyuşturucu kullanan Ahmet G., birden fenalaştı. Yanındaki arkadaşları Ahmet G.?yi sürükleyerek evden çıkarıp, sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtı. Mahalle sakinleri Ahmet G.?nin yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Ahmet G.?nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNESİ FERYAT ETTİ

Olayı haber alıp sokağa gelen Ahmet G.?nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören Songül G., feryat edip baygınlık geçirdi. Songül G., yakınlarının desteğiyle güçlükle sakinleştirildi. Bir yakını, Ahmet G.?nin arkadaşı olduğunu düşündüğü bir kişiye linç girişiminde bulundu.

KOLLARINDA ŞIRINGA İZİ GÖRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.?nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü. Ahmet G.?nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.