Oğlunun tartıştığı çocuğu darbettiği iddiasıyla yargılanan anneye para cezası - Son Dakika

Mersin'de, oğlunun oyun oynarken tartıştığı 9 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan anneye 2 bin 240 lira ceza verildi.

Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle taraflar çağrılmadı. Duruşmada avukatlar, müvekkillerinin savunmalarını yazılı olarak mahkemeye sundu.

Tutuksuz sanık Y.B. savunmasında, komşusunun oğlu A.C'yi darbetmediğini ileri sürdü.

Müşteki çocuk A.C. ise sanığın oğlu T.B.B. ile oyun oynarken tartıştıklarını, ardından arkadaşının annesi Y.B'nin kendisini darbettiğini belirtti.

A.C'nin annesi Ü.C. de olayın ardından eve gelen oğlunda darp izleri gördüğünü aktardı.

Mahkeme hakimi, sanığın "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı kasten basit yaralama" suçunu işlediğine, suçun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olması nedeniyle cezanın alt sınırdan verilmesine hükmederek, sanık Y.B'yi "basit yaralama" suçundan 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Yenişehir ilçesinde, 11 Mayıs'ta bir sitede oyun oynayan 9 yaşındaki A.C. ile arkadaşı T.B.B. arasında tartışma çıkmış, anne Ü.C. oğlunun arkadaşının annesi Y.B. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuş, Y.B. hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.