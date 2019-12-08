Oğlunun tedavisi için ördüğü ürünleri satan anneden yardım talebi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, epilepsi hastası olan yüzde 90 engelli 10 yaşındaki oğlu Oğuzhan'ın tedavi masraflarını karşılayabilmek için evde ördüğü ürünleri internet üzerinden satan Şaile Alatürk (32), yardım çağrısında bulundu. Alatürk, "Maddi durumumuz yeterli olmadığı için oğlumuzun tedavi masrafını karşılayamıyoruz. Ben de ördüğüm patik, atkı, yelek ve oyuncak bebeklerle oğlumun tedavi masrafını çıkarmaya çalışıyorum. Lütfen oğluma yardım edin" dedi.

Çiğli'de yaşayan Şaile Alatürk, ikiz çocuklara hamileyken, Oğuzhan'ın iç havale geçirmesi nedeniyle 7'nci ayda doğum yapmak zorunda kaldı. Doğumun ardından yapılan tetkiklerde, Oğuzhan'ın epilepsi hastası olduğu belirlendi. Hastalığı ilerleyen Oğuzhan'ın, beyninde de daralma olduğu ortaya çıktı. Konuşamayan ve annesinin bakımına muhtaç olan yüzde 90 engelli Oğuzhan'ın tedavisinin özel bir muayenede yapılması gerektiğini söyleyen Şaile Alatürk, eşinin inşaatlarda çalıştığını ve maddi durumlarının iyi olmamasından dolayı çocuklarını tedavi ettiremediklerini belirtti. Oğlunu tedavi ettirmek için evde patik, atkı, yelek örüp, oyuncak bebek yapan Alatürk, elişi ürünlerini internette satarak, Oğuzhan'ın tedavi masraflarını çıkarmaya çalışıyor.

'TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUZ'

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun tedavilerini yaptıramadıklarını belirten Şaile Alatürk, "Oğuzhan ve ikizi Kardelen, 7'nci ayda prematüre olarak doğdu. Ardından doktorlar Oğuzhan'ın epilepsi hastası olduğunu söyledi. Yıllar içerisinde oğlumun hastalığı çok ilerledi ve sürekli havale geçiriyor. Birçok hastaneye gittik, ancak çaresini bulamadılar. Konak 'ta bulunan özel bir muayenede tedavisi olduğunu öğrendik. Ancak seanslar çok pahalı ve bizim de bunu karşılayacak gücümüz yok. Eşim inşaatlarda iş bulursa çalışıyor. Oğuzhan, bana bağımlı ve onu yalnız bırakamadığım için ben de çalışamıyorum. Oğlumun tedavisi için, evde bebek yelekleri, havlu, patik örüp, oyuncak bebek yaparak internetten satarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum" dedi.

'BİZ NEREYE GİDELİM?'

Oğuzhan'ın engeli sebebiyle sosyal hayatta dışlandığını, ev sahiplerinin de kendilerini evden çıkarmak istediğini ileri süren Alatürk, "Oğlum, sosyal hayatta sürekli dışlanıyor. Toplu taşıma araçlarında diğer insanlar Oğuzhan'a farklı bakıyorlar. Ev sahipleri de oğlum kriz geçirirken bağırdığı için bizi istemiyor. Şimdiki ev sahibimiz de Oğuzhan'ın bağırmasından dolayı rahatsız oldukları gerekçesiyle evden çıkmamızı söyledi. Çocuğum bunu isteyerek yapmıyor ve kendine de zarar veriyor. Kriz geçirirken kendini kaybediyor ve bağırıyor. Biz nereye gidelim? Lütfen oğluma yardım edin" ifadelerini kullandı.