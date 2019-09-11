Oğlunun uçurumda bulunan cesedini 2 ay sonra teslim aldı

Antalya'da uçurumda bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Güver Uçurumu'nda bulunan erkek cesedinin 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olduğu kesinleşti

Baba İhsan Yıldız: "Oğlumun artık bir mezarı olacak. Bu son yıkılışım"

ANTALYA - Antalya'da Güver Uçurumu'nda bulunan erkek cesedinin, sivil havacılık okuyan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olduğu kesinleşti. Oğlunun cenazesini almak için Adana'dan yola çıkan baba İhsan Yıldız, "Onu aylarca kimse bulamadı, kuşlar sayesinde bulunmuştu. Allah dualarımı kabul etti. Bu son yıkılışım. Artık oğlumun mezarı olacak" dedi.

Adana'da yaşayan İhsan ve Hatice Yıldız'ın 3 çocuğundan en büyüğü 20 yaşındaki Eyyüphan Yıldız, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Sivil Havacılık İşletme Bölümü'nü kazandı. Antalya'ya yerleşen Yıldız, Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki bir öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı.

En son 19 Mayıs tarihinde kaldığı evden çıkan Yıldız'a, o günden bugüne ailesi ve arkadaşları ulaşamayınca polise kayıp ilanı verildi. Oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız ise soluğu Antalya'da alıp onu aramaya başladı. Polisin her yerde aradığı genç adam için, okul arkadaşları da sosyal medya üzerinden kayıp ilanı vererek onun izine ulaşmaya çalışıyor.

Oğlunun kıyafetlerini giyip sokak sokak gezdi

Antalya'ya gelen baba İhsan Yıldız, oğlunun arkadaşlarıyla birlikte kaldığı öğrenci evine girerek, onun kıyafetlerini giydi. Bir aydır haber alamadığı oğlunu sokak sokak aramaya koyulan Yıldız, bir yandan da oğlunun fotoğrafını bastırdığı kayıp ilanını, gezdiği yerlerdeki iş yerlerine, elektrik direği ve panolarına yapıştırdı.

Son sinyal geldiği yerin uçurum olduğunu öğrenince yıkıldı

Günlerce bir ize rastlayamayan baba, oğluna ait cep telefonundan en son kanyonların bulunduğu uçurum bir bölgede sinyalin kesildiği bilgisini duyunca ikinci kez yıkıldı. Sinyalin ardından bölgede polis, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. Kanyon bölgesini didik didik arayan ekipler, üniversiteli genci bulamadı. Son olarak bölgede 14 Temmuz günü bölgede dağcılık yapan bir grup, kuşların yoğunluk oluşturduğu küçük bir mağara alanına iniş gerçekleştirirken iki kayanın arasında erkek cesedi gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Olayı duyan baba İhsan Yıldız ise uçuruma gelerek endişeli gözlerle çalışmaları izledi. Ekipler, üzerinde sadece pantolon ve ayakkabılar bulunan cesedi 2 günde alabildi.

Cesedin Eyyüphan'a ait olduğu tespit edildi

45 gündür bölgede olduğu tahmin edilen ceset baba İhsan Yıldız'a gösterilse de Yıldız, cesedin oğluna ait olup olmadığını teşhis edemedi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan erkek cesedi, yapılan ilk incelemelerin ardından kimliği teşhis edilebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olduğu tespit edildi.

Memleketi Adana'da bulunan baba İhsan Yıldız ise cesedin oğluna ait olduğu kesinleşince bir kez daha yıkıldı. Acılı baba, oğlunun cenazesini almak için Adana'dan İstanbul'a yola çıktı.

"Bu son yıkılışım"

Duygularını İhlas Haber Ajansı muhabiriyle telefonda paylaşan baba İhsan Yıldız, ailece çok üzgün olduklarını dile getirdi. "Bu son yıkılışım" diyen İhsan Yıldız şunları söyledi:

"Ben aylarca oğlumu aradım bulamadım, jandarma aradı, polis aradı bulamadı. Öldüğünden şüphelenirken, Allah dualarımı kabul etti. Onu kuşlar buldu. Kuşları fark eden dağcılar sayesinde de oğlumu oradan alabildim. Şu anda aile olarak bir kez daha yıkıldık. Artık oğluma ait bir mezar olacak."