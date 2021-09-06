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OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI, GİTARINA GİZLEDİĞİ KAMERAYLA TESPİT ETTİ - Son Dakika

OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI, GİTARINA GİZLEDİĞİ KAMERAYLA TESPİT ETTİ

06.09.2021 13:03

ANTALYA'da oğlunun hareketlerinden şüphelenen anne M.M. (45), gitar içine yerleştirdiği gizli kamerayla Y.M.'nin (18) uyuşturucu kullandığını tespit etti.

ANTALYA'da oğlunun hareketlerinden şüphelenen anne M.M. (45), gitar içine yerleştirdiği gizli kamerayla Y.M.'nin (18) uyuşturucu kullandığını tespit etti. Oğluna arkadaş gibi yaklaşarak uyuşturucudan kurtulmasını sağlayan M.M., ailelere En ufak değişiklikleri bile önemseyin uyarısı yaptı.

Antalya'da yaşayan iş insanı M.M., 4 ay önce oğlu Y.M.'nin hem agresifleştiğini hem de içine kapandığını fark etti. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiren oğlu ile konuşmak isteyen M.M., tatmin edici cevaplar alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

GİTAR İÇİNE GİZLİ KAMERA KOYDU

Oğlunun gitarına gizli kamera yerleştiren M.M., böylece 18 yaşındaki Y.M.'nin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Oğlunun itirazlarına karşın görüntüleri izleten M.M., çözüm için uzmanlara başvurdu. Uzmanların tavsiyesiyle oğlunu bulunduğu ortamlardan uzaklaştıran anne M.M., oğlunun artık uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE BAŞLAMIŞ

Y.M.'nin, yakın arkadaşının doğum günü partisine gittiğinde, arkadaşlarının 'Bak çok güzel bir sigara' diyerek birkaç defa uyuşturucu verdiğini anlatan M.M. Oğlum o günden sonra gizli gizli uyuşturucu maddeden alıp odasında içmeye başlamış. 4 ay boyunca içmiş. Fark ettim ama konduramadım. Sonrasında odasındaki gitarın içine yerleştirdiğim kameradan tespit ettim. Çok üzüldüm ama hemen o ortamdan uzaklaştırdım. Zaten oğlumla arkadaş gibiyim. Ona yanlış yaptığını anlattım. Kurtardım diye konuştu.

'TEN RENKLERİ SARARIYOR'

Özellikle ergenlikte çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten M.M., uyuşturucu madde kullananların ten renginin sarardığını, fiziksel değişimler yaşadığı ve sürekli uyuduklarını söyledi. Bu durumda ailelerin şüphelenmeleri gerektiğini ifade eden M.M. Aileler çocuklarıyla arkadaş olsun. Ben kurtarabildim. Ama ona farklı yaklaşsaydım, belki daha çok içine kapanacaktı dedi.

'ŞİMDİLERDE AKLIMA BİLE GELMİYOR'

Y.M. de erkenden uyuşturucudan uzaklaştığı için şanslı olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde bağımlılığının başladığını ve krizler geçirdiğini belirten Y.M. İstediğim an uyuşturucuya ulaşabiliyordum. Sonra annem durumu fark etmiş. Gitarımın içine kamera yerleştirmiş ve beni sürekli izlemiş. Buna çok şaşırdım. Şimdilerde aklıma bile gelmiyor dedi.

OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI, GİTARINA GİZLEDİĞİ KAMERAYLA TESPİT ETTİ
OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI, GİTARINA GİZLEDİĞİ KAMERAYLA TESPİT ETTİ
OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI, GİTARINA GİZLEDİĞİ KAMERAYLA TESPİT ETTİ
OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI, GİTARINA GİZLEDİĞİ KAMERAYLA TESPİT ETTİ

Uyuşturucu, Antalya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OĞLUNUN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI, GİTARINA GİZLEDİĞİ KAMERAYLA TESPİT ETTİ - Son Dakika


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