Son Dakika Haberleri: Oğlunun ve torunun cenaze namazını kıldırdı
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Oğlunun ve torunun cenaze namazını kıldırdı

6 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi.

Oğlunun ve torunun cenaze namazını kıldırdı, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde önceki gün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen baba ve oğlunun cenazesi defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Necmi Konuş (38) ve oğlu Emir Alp Konuş'un (3) cenazeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden yakınları tarafından alınarak Yeşil Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde Konuş ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.

Daha sonra Necmi Konuş'un babası emekli imam İsmail Konuş, oğlunun ve torununun cenaze namazını kıldırdı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Necmi Konuş ile oğlunun cenazesi Kestel ilçesindeki Erdoğan Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada aynı kazada yaralanan Konuş'un eşi Azize ve 7 aylık kızı Elif Naz'ın da yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Bursa-Orhaneli kara yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde 10 Kasım akşamı Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necmi Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Otomobilde bulunan Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş ise kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kazada, Konuş'un eşi Azize ve kızı Elif Naz'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi yaralanmıştı.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:48 Kaynak: AA
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