Oğlunun verdiği böbrekle iyileşen güvenlik korucusu Babalar Günü'ne mutlu giriyor - Son Dakika

Bitlis'te güvenlik korucusu olarak görev yapan Ayhan Özdemir, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde oğlundan gerçekleştirilen başarılı böbrek nakliyle sağlığa kavuştu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan Ayhan Özdemir (49), 3 yıl önce böbreklerinden rahatsızlandı. Özdemir'in, geçen yıl geçirdiği kalp krizinin ardından böbrekleri işlevini göremez hale geldi.

Tedavisi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Kliniğince sürdürülen Özdemir'e böbrek nakledilmesine karar verildi.

En büyüğü 30, en küçüğü 3 aylık olan 24 çocuk babası Özdemir'e nakille ilgili yaşları tutan evlatları bağış için gönüllü oldu.

Gerekli testlerin yapılmasının ardından 24 yaşındaki oğlu Emrah Özdemir'den gerçekleştirilen başarılı operasyonla nakil gerçekleştirilen baba, böylece diyalize girmekten kurtuldu.

"Dünyanın en büyük hediyesini oğlum bana verdi"

Baba Özdemir, AA muhabirine, oğlu sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Oğlunun, Babalar Günü öncesi en güzel hediyeyi verdiğini dile getiren Özdemir, "Diyaliz aşamasına geldim. 24 çocuğum var, oğlum Emrah uyumlu çıktı. Emrah, 'Ben gönüllü olarak sana böbreğimi veririm.' dedi. O fedakarlığı yaptı, teşekkür ediyorum. Allah onun eksikliğini bana göstermesin. Babalar Günü öncesi oğlum bana dünyanın en büyük hediyesini verdi. Allah böyle evlatları herkese nasip etsin." dedi.

kendisinin ve oğlunun sağlığının iyi olduğunu aktaran baba Özdemir, bir an önce 30 yıldan bu yana yaptığı görevinin başına dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

"Bu bir fedakarlık değil, sorumluluk"

Üniversite öğrencisi Emrah Özdemir de yaptığı bağışı, "Bu bir fedakarlık değil, sorumluluk." sözleriyle tanımladı.

Emrah Özdemir, organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını isteyerek, "Bizim insanımız bu konuda bilgi sahibi değil. Böbrek vereceğimi öğrendiklerinde 'Yarım hayatın kalacak.' dediler. Şu an ben eksikliğini hissetmiyorum, normal hayatıma geri döndüm." diye konuştu.

Hastanenin Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Erkan Demir de böbrek yetmezliği teşhisi konulan Özdemir'in diyalize girmeden oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Hastanın durumunun gayet iyi olduğunu belirten Demir, nakil yapılan böbreğin, fonksiyonlarını yerine getirdiğini aktardı.