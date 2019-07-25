Son Dakika Haberleri: Oğlunun vurduğu kadın ağır yaralandı
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Oğlunun vurduğu kadın ağır yaralandı

43 dakika önce

ADANA'da tartıştığı oğlu Ömer B. (20) tarafından tabancayla karnından vurulan Arzu K. (38), ağır yaralandı.

Oğlunun vurduğu kadın ağır yaralandı, System.String[]


ADANA'da tartıştığı oğlu Ömer B. (20) tarafından tabancayla karnından vurulan Arzu K. (38), ağır yaralandı.
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Ömer B. ile gece evine gittiği annesi Arzu K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer B., annesi Arzu K.'yı tabancayla karnından vurduktan sonra kaçtı. Evdeki yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arzu K., ameliyata alındı. Arzu K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, Ömer B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Adana
Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
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