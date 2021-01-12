Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü - Son Dakika

Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü

12.01.2021 12:41

Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü Manavgat'ta otomobille ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda otomobil ile ticari araç çarpıştı.

Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü

Manavgat'ta otomobille ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda otomobil ile ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 1 kişi, aracın patlayan camının yüzüne ve başına gelmesi sonucu yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen anne gözyaşı döktü.

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu Manavgat istikametinde meydana geldi. Osman Tüter'in kullandığı 07 AHJ 395 plakalı araç D-400 karayolundan Hatipler Mahallesi 114 sokak istikametine döndüğü sırada, tali yolda Antalya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Hüseyin Dalıcı idaresindeki 42 ACH 47 plakalı otomobilin yandan çarptı.

Kazada 42 ACH 47 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Murat Berat Can Kabiş otomobilin patlayan camının yüzüne ve başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Murat Berat Can Kabiş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan kaza haberini alarak olay yerine gelen yaralı gencin annesi gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü
Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü
Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü
Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü

Manavgat, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun yaralandığını kaza yerinde gözyaşı döktü - Son Dakika


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