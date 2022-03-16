Oğluyla Adana'ya gelen Ukraynalılara evini açtı - Son Dakika

Adana'da yaşayan emekli öğretmen, Rusya'nın saldırısının ardından ülkelerini terk eden ve 5 günlük zorlu yolculuğun ardından oğluyla Adana'ya gelen 6'sı çocuk 10 Ukraynalıyı evinde misafir ediyor.

Rusya sınırına yakın Konotop şehrinde yaşayan Mehmet Elibal, Türkiye'ye dönmek için yetkililerle iletişime geçip insani koridor açılmasını bekledi.

Elibal, bu sırada iletişim kurduğu annesi Miyase Tanık'a gidecek yerleri olmadığı için ülkeyi terk edemeyen Ukraynalı arkadaşları ve komşularından bahsetti.

Tanık, oğluna onları da misafir edebileceğini, kapılarının savaş mağdurlarına açık olduğunu söyledi.

İnsani koridor açılmasıyla Mehmet Elibal, 6'sı çocuk 10 Ukraynalı ile yaklaşık 5 gün süren zorlu yolculukla Adana'ya ulaştı.

Ukraynalılara evini açan Miyase Tanık, onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor.

"Onları misafir etmekten mutluyum"

Miyase Tanık, AA muhabirine, oğlunun 2009'dan bu yana Ukrayna'da yaşadığını, orada evlenip boşandığını ve 5 yaşında bir torununun olduğunu söyledi.

Rusya'nın saldırılarının ardından oğlu için endişelendiğini aktaran Tanık, onun bir an önce Türkiye'ye dönmesi için çabaladığını anlattı.

Tanık, bu süreçte sürekli Dışişleri Bakanlığına oradaki insanların durumuyla ilgili sosyal medyadan yazdığını, insani koridorun 11 Mart'ta açılmasıyla oğlunun yanı sıra çok sayıda kişinin bölgeden çıkarıldığını anımsattı.

Oğlunun yanı sıra 6'sı çocuk 10 kişinin daha 5 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Adana'ya ulaştığını aktaran Tanık, "Şu an oğlumla birlikte 11 kişiyi evimde misafir ediyorum. Dört anne ve 6 çocuk var. Onları misafir etmekten mutluyum, yeter ki savaş bitene kadar burada rahat ettireyim. İnşallah bu savaş bir an önce biter. Çok şükür evimde onları misafir edebileceğim yer var. Rahat ettirebilirsem ne mutlu bana. Savaş bitene kadar da onları evimde en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağım." dedi.

"Adana'da onları savaş bitene kadar misafir edeceğiz"

Mehmet Elibal da Ukrayna'nın Konotop kentinde yaşadığını ve orada yazılım işiyle ilgilendiğini, savaş çıkmasıyla yetkililerle iletişime geçip Türkiye'ye döndüğünü dile getirdi.

Elibal, kendisiyle Adana'ya gelen arkadaşlarına annesinin hiç tereddüt etmeden evini açtığını anlatarak "Yanımda gelen insanların Avrupa'da gidecek yerleri yoktu. Ukrayna'da insanlar ülkeyi terk ettikten sonra Polonya ya da Romanya sınırına ulaşıyorlar. Bu sınırlarda farklı örgütlerin oluşturduğu çadırlarda kalıyor. Bu insanların devam edecekleri bir nokta yok. Ben bu kişileri tanıdığım için alıp getirdim çünkü gidecek yerleri yoktu. Adana'da evimizde onları savaş bitene kadar misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalılar savaşın bir an önce bitmesini istiyor

Kızı Maria ile Adana'ya gelen Natalia Preyatko (42), geride eşi ve akrabalarını bırakarak ülkesini terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Ülkesindeki durumun çok kötü olduğunu vurgulayan Preyatko, "Bu durumun bir an önce bitmesini istiyorum. Barış dolu bir Ukrayna istiyorum." dedi.

İki çocuğuyla Adana'ya gelen Tatiana Yaromko da Ukrayna'nın çoğu yerinin ateş altında olduğunu dile getirerek, "İnsanların yaşadığı evleri, hastaneleri, doğumhaneleri bile ateş altına alıyorlar. Orası gerçekten çok korkutucu bir ortam. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkürler." diye konuştu.

Natalia Preyatko ise 12 yaşındaki kızı Anastasia'yı savaş ortamından kurtarmak için eşini ve annesini geride bırakarak ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayarak, Miyase Tanık'a ve Türk yetkililere teşekkür etti.

Dimitra Yaromko (16), yaşadıklarının çok zor olduğunu, her şeyi geride bırakarak ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Nikita Artyukh (16) da Ukrayna'da kalan babası ve diğer akrabalarının durumundan endişe ettiğini anlatarak, "Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyorum." şeklinde konuştu.