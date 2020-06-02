Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor - Son Dakika

Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor

Mersin'de İngilizce Öğretmeni Nurperi Cömert İğdigül, küçük oğluyla çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, çocuklara oyunlarla İngilizce öğretiyor.

Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor, System.String[]

Mersin'de İngilizce Öğretmeni Nurperi Cömert İğdigül, küçük oğluyla çektiği videoları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, çocuklara oyunlarla İngilizce öğretiyor. Ortaokul öğretmeni İğdigül, oğluna İngilizceyi sevdirmek ve kolay öğrenmesini sağlamak için çıktığı yolda, bugün ailelerin bir sonraki videoyu merakla bekledikleri bir noktaya gelerek, 11 binin üzerinde takipçi sayısına ulaştı.


Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Halil Akgün İmam Hatip Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Nurperi Cömert İğdigül, 5,5 yaşındaki oğlu Esat Ege'ye, daha doğmadan başladığı İngilizce öğretme çabasını, bugün sosyal medyada binlerce aileye ve çocuğa farklı bir yöntemle sunuyor.


Oğluna doğduğu andan itibaren İngilizceyi oyunlar ve şarkılarla öğretmeye başlayan 15 yıllık İngilizce Öğretmeni İğdigül, dil öğrenmeyi bir oyuna çevirerek, Esat Ege'nin hem İngilizceyi sevmesini hem de çok daha kolay öğrenmesini sağlıyor. Evde yaptıkları hemen her faaliyeti oyuna çeviren Nurperi öğretmen, oğlundan çok güzel sonuçlar alınca, geliştirdiği projeyi yaklaşık 3,5 yıl önce 'Oyunlarla İngilizce' adıyla sosyal medyaya taşıdı. Oğluyla evde çektiği oyun videolarını sosyal medya hesabına yükleyen ve bugün 11 binin üzerinde takipçi sayısına ulaşan İğdigül, ailelerden aldığı çok güzel geri bildirimlerle çocukların eğlenerek kolayca İngilizce öğrenmelerini sağlıyor.


"Çocuklar dünyayı oyunla keşfediyorlar"


Çocukların eğlenerek dil öğrenmelerini sağlamak ve ailelere destek olmak amacıyla 'Oyunlarla İngilizce' projesini hayata geçiren 37 yaşındaki Nurperi öğretmen, oğluyla çıktığı ve daha sonra geniş kitlelere yaydığı projesini İHA muhabirine anlattı. Bu yolculuğa oğlunun doğumuyla başladığını belirten İğdigül, "Ben uzun yıllardır İngilizce öğretmenliği yapıyorum ama şunu fark ettim; oyunlarla çok güzel öğreniliyor. Kendi sınıflarımda da dışarıda da bunu görüyorum. Ben de oğlumla oyunlar oynayarak, onu sıkmadan bunu eğlenceli hale getirerek, öğrendiğini fark etmeden, gerçekten keyif alarak yaptığı bir aktivite haline getirirsem olumlu sonuç alabileceğimi düşündüm. Çünkü çocuk demek, oyun demek. Çocuklar dünyayı oyunla keşfediyorlar, oyunla algılıyorlar ve kendilerini oyunla ifade ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir yola girdim ve çok da güzel sonuçlarını aldım. Beraber oynuyoruz, keyif alıyoruz" dedi.


"Oğlumun her alanına oyunla İngilizceyi yerleştirmeye başladım"


Oğluyla henüz anne karnındayken İngilizce konuşmaya ve şarkılar dinletmeye başladığını anlatan İğdigül, oğlunun oyun çağı başladığı andan itibaren de oyunlara başladıklarını söyledi. İğdigül, "Biz oğlumun emekleme döneminde kovalamaca ve saklambaç oynuyorduk ve basit İngilizce cümleler kurmaya başladım. Eğlenceli şarkılar açıp, onun o şarkılara eşlik etmesini isterdim. Yolculuğumuz böyle başladı. Biraz daha büyüyünce oyunlara daha çok yöneldik. Okul öncesi oyunlarının yanı sıra günlük hayatta mutfak etkinlikleri, dışarıda hayvanları tanıtırken, yaprak toplarken her alanına oyunu yerleştirmeye başladım. Baktım ki çok güzel alıyor, bana çok güzel geri dönüşü oluyor, sıkılmıyor; ben de bu şekilde devam ettirdim, sonra da sosyal medyaya taşıdım" diye konuştu.


"Eğlenerek öğreniyoruz"


Oyunları oğlunun yaş seviyesine göre belirlediğini dile getiren Nurperi öğretmen, "Esat Ege 5,5 yaşında. Şu an tam yaşına uygun oyunlar oynuyoruz. Ailelere de daha çok hareketli oyunları tavsiye ediyorum bu yaş dönemi için; çünkü enerjileri çok yüksek ve harekete ihtiyaçları var. Velilere, drama, canlandırmalar, kuklalar gibi oyunları tavsiye edebilirim. Esat Ege, oynarken çok keyif alıyor, kahkahalar atıyor. Asıl hedefim buydu. Gerçekten çok eğleniyor ve artık anlıyor söylediklerimi. Bu şekilde eğlenerek öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.


"'Ben örnek olayım başka veliler de yapsın' diye düşündüm"


Oğluna bu şekilde İngilizce öğretirken çevresinden bunu sosyal medyada yayınlaması yönünde talepler geldiğini kaydeden İğdigül, yaklaşık 3,5 yıl önce oğluyla çektiği oyun videolarını sosyal medya hesabına yüklemeye başladığını anlattı. Velilerin, bu videolardaki oyunları çocuklarıyla evlerinde oynadıklarını belirten İğdigül, şunları söyledi:


"İngilizce bizim kanayan yaramız. Herkeste bu problem var; anlıyorum ama konuşamıyorum. Aile desteği çok önemli, evin içinde bir keyif haline gelirse çocuğun ön yargısı kırılır. 'Temelden alalım, ben örnek olayım başka veliler de yapsın' diye düşündüm. Çok iyi İngilizce bilmek şart değil ama tabi doğru cümleyi kurmak, kelimeyi doğru telaffuz etmek önemli. Bu noktada da ben paylaştıktan sonra kurduğum tüm cümleleri, sözcüğün anlamını, kullanımını yazıyorum ve Türkçe anlamını veriyorum. 'Önce siz çalışın, sonra da çocuğunuza öğretin' diyorum. Böyle bir yöntem geliştirdim. Bu, tamamen benim oğlum Esat ile geliştirdiğim bir proje oldu. Ben sadece oyunla öğretiyorum, böyle bir farkım var. Herhangi bir faaliyeti oyun haline dönüştürüyorum. Ailelere yönelik bir proje. Basit, anlaşılır, velinin de okuduğunda anlayabileceği kısa ve net cümleler kuruyorum ve velilerin de yapabileceklerine inanıyorum. Her gün de velilerden çok güzel mesajlar alıyorum. Gebe bir takipçim bile var. Sorularına cevaplar veriyorum. Benim amacım bu, bir farkındalık oluşturmak istiyorum. İngilizceden korkmayın, çocuklarımıza bunu aşılayalım. İngilizceyi evde desteklersek çocuk ilkokula ön yargısız başlar. Bunu yapmak istiyorum."


Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile de 'Oyunlarla İngilizce' projesine başladıkları bilgisini veren Nurperi öğretmen, her hafta velilere bir oyun önerisi sunduklarını, anlattığı oyunu ilçenin youtube kanalında yayınladıklarını, buradan da çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.


"Oyun varsa öğrenmenin gerçekleşmemesi mümkün değil"


Çocukların, her şeyi oyunlarla keşfettikleri için oyunlarla öğrenmelerinin de çok kolay olduğunu vurgulayan İğdigül, "Bir çocuğun hayatının içinde oyun varsa öğrenemeyeceği hiçbir alan yok. Bu, kanıtlanmış bir gerçek. Çünkü oyun büyük-küçük herkesin zevk aldığı bir olgu. Dolayısıyla oyun varsa öğrenmenin gerçekleşmemesi mümkün değil. Bu yol benim yolum; buradan ilerliyorum, 'oyunlarla İngilizce' diyorum" dedi. - MERSİN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor - Son Dakika

Son Dakika

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, vaka sayısı 800'ün altına düştü         
19:58
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
19:46
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek         
18:43
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 20:16:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oğluyla başladı, bugün binlerce çocuğa oyunlarla İngilizce öğretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]