Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü - Son Dakika
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Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

16.05.2022 10:28

Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Adana'da bir kadın, kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı Adana'da bir kadın 6 ay önce evlendiği kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte...

Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

Adana'da bir kadın, kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kadın 6 ay önce evlendiği kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre en küçüğü 2 en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. 6 ay önce tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir ile evlendi. Cumartesi gecesi 15 Mayıs günü gece Elif C. kocasıyla tartıştı. Olayın üzerine 14 yaşındaki oğlu O.H.'de gelince tartışmaya o da karıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Yücel Cihangir sopayla boğularak öldürüldü. Anne ve oğlu önce ne yapacağını bilemezken bir süre cesedin başında bekledi. Anne Elif C. ile oğlu sopayı pencereden aşağı attı. Önce kaçmayı düşünen anne oğul saatlerce cesedin başında bekledi. En sonunda anne sabaha karşı 112'yi arayıp eşini öldürdükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Kadın ve oğlunu gözaltına alan polis evde inceleme başlattı. Polis bahçedeki sopayı da buldu. Yücel Cihangir'in cesedi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise anne ve oğlu emniyete götürdü. Anne ilk ifadesinde eşiyle eve para getirmediği ve evle ilgilenmediği için tartıştığını bu sırada oğlunun geldiğini tartışmayı görünce eşini sopayla boğarak öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Çocuğun da annesinin ifadesini doğruladığı iddia edildi. Anne ve oğlu ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Geriye kalan 3 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Yücel Cihangir'in cenazesi ise yakınları tarafından otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınıp Solaklı Mahallesinde toprağa verildi.

Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü

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Cihangir, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğluyla birlikte 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü - Son Dakika
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