Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti - Son Dakika
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Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti

29.05.2022 12:28
Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti

1. Karabağ Savaşı Gazisi Asif Memmedov, TEKNOFEST'in Azerbaycan'da düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Biz kardeş devletiz, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna aşk olsun." dedi.

1. Karabağ Savaşı Gazisi Asif Memmedov, TEKNOFEST'in Azerbaycan'da düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Biz kardeş devletiz, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna aşk olsun." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ziyaretçilerini ağırlıyor.

7'den 70'e toplumun tüm kesimlerinden ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan'ın ziyaretçileri arasında gaziler de bulunuyor.

TEKNOFEST'i ziyaret eden 1. Karabağ Savaşı Gazisi Asif Memmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşta çok üzücü olaylarla karşılaştığını belirterek, yanında şehit olan, yaralanan dostları olduğunu söyledi.

Savaşta birçok bölgede görev yaptığını aktaran Memmedov, oğlu Süleyman'ın da 2. Karabağ Savaşı'nda görev aldığını, hem kendisinin hem de oğlunun Karabağ Savaşı'nda bulunmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

"Haydar Aliyev, oğlumun ismini Demirel'le dost olduğu için Süleyman koydu"

Memmedov, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in dost olduğuna işaret ederek, "Bu dostluktan ötürü Haydar Aliyev, oğlumun ismini Süleyman koydu." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Memmedov, şunları kaydetti:

"Karabağ zaferinden sonra sevinçten ağladım. Biz kardeş devletiz, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna aşk olsun. TEKNOFEST'in Azerbaycan'da düzenlenmesi mutluluk verici. Karabağ zaferinde önemli rol üstlenen insansız hava araçlarını burada yakından görme imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz."

Anadolu Ajansı'nın "Karabağ Zaferi" isimli eseri hediye edildi

Anadolu Ajansı'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki standını ziyaret eden Asif Memmedov'a, Anadolu Ajansı Yayınları tarafından hazırlanan "Karabağ Zaferi" isimli eser hediye edildi.

Karabağ Zaferi'nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini fotoğraf ve grafiklerle sunan eseri beğeniyle inceleyen Memmedov, eserde yer alanları bizzat yaşadıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Haydar Aliyev, DOST Partisi, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğluyla birlikte Karabağ Savaşı'nda görev alan gazi TEKNOFEST'İ ziyaret etti - Son Dakika


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