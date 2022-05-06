Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı

06.05.2022 10:39

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı.

Olay, Darıca Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şule K. isimli kadın, küçük çocuğuyla birlikte sahilde martıya bindi. Martıyı bir süre kullanan kadın, daha sonra düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Şule K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı
Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı - Son Dakika
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