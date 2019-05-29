Son Dakika Haberleri: Oğluyla "Hırsız-polis" oynarken eşini öldürdüğü iddiası
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Oğluyla "Hırsız-polis" oynarken eşini öldürdüğü iddiası

44 dakika önce

Adana'da, 7 yaşındaki oğlu ile "hırsız- polis" oyunu oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu eşinin ölmesi üzerine hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan anne, yargılanmaya başlandı.

Oğluyla
Adana'da, 7 yaşındaki oğlu ile "hırsız- polis" oyunu oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu eşinin ölmesi üzerine hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan anne, yargılanmaya başlandı.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık F.F.E. ile avukatları geldi.
Suçlamaları kabul etmeyen F.F.E, olay günü eşinin tüfeği çıkartıp kendisine verip doldur-boşalt yapmasını istediğini belirterek, "Eşim cep telefonuyla konuşuyordu. Büyük kızım E, 'Anne tüfeğin içinde mermi var mı?' diye sordu. Ben de 'Mermi yok. Baban tüfeğin içine mermi koyarak kaldırmaz' dedim. Oğlum M.E. babasına 'baba ellerini kaldır' dedi. Eşim de telefonda konuştuğu için işaret parmağı ile beklememizi söyledi. Hafif yere doğru eğilmiştim. Oğlum M. önümdeydi. Tüfeği ben tutuyordum. M'nin eli de benim avucumun içindeydi. Parmağı tüfeğin tetiğindeydi. Tüfek birden patladı. Tüfeğin geri tepmesi sonucu oğlum da yüzünden yaralandı. Daha önce tüfeği elime almamıştım." iddiasında bulundu.
Ölen A.E'nin babası M.E. de sanık gelininin kasıtlı hareket ederek oğlunu öldürmesini gerektiren bir anlaşmazlıkları bulunduğunu düşünmediğini belirterek, gelininden şikayetçi olmadı.
Mahkeme heyeti, M.E'nin tüfeğin tetiğini düşürüp düşüremeyeceğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'ndan nörolojik rapor düzenlenmesi istendi.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde, 2 sene önce, M.E'nin oynadığı ileri sürülen tüfeğin ateş alması sonucu babası A.E. hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:06 Kaynak: AA
Adana, Anne, Polis, Güncel
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