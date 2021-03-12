Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5) - Son Dakika

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü (5)
12.03.2021 19:12
TUTUKLANDI?Çorum'un Alaca ilçesinde oğlunun kavga ettiği 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi okul servisinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
? Çorum'un Alaca ilçesinde oğlunun kavga ettiği 8'inci sınıf öğrencisi Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi okul servisinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Servet Başbuş, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Servet Başbuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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