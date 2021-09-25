Üye Girişi
Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı - Son Dakika

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

25.09.2021 15:17

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı Yakaladığı çocuğa hareketler yağdıran kadın, çığlık çığlığa ağlayan çocuktan özür dilettirene kadar işkencesini sürdürdü Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı.

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

Yakaladığı çocuğa hareketler yağdıran kadın, çığlık çığlığa ağlayan çocuktan özür dilettirene kadar işkencesini sürdürdü

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kadın, oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayıp dehşeti yaşattı. Çığlık çığlığa ağlayan çocuğa özür dilettiren vicdansız kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde ilkokul bahçesinde meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden çocuğu bulup yakaladı. Hakaretler yağdırdığı çocuğun çığlık çığlığa ağlamasına da aldırmayan kadın, o anları da kayda aldı. Kadının sözlü işkencesi çocuğa özür diletene kadar devam etti.

Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı
Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı
Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı
Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı

Başakşehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi 15:17 Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor 15:10 Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü 15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor 14:47 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi 14:24 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü 14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti 12:43 Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

Son Dakika Haberleri
15:09 Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz         
15:17
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:10
Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi Süleyman Soylu, Türkiye'deki toplam terörist sayısının 189'a indiğini açıkladı: Hayal edebilmek bile mümkün değildi         
15:09
'Kız isteme' yolunda korkunç kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı 'Kız isteme' yolunda korkunç kaza; devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı         
15:07
Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda         
14:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak         
14:08
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Büyükçekmece'de 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi Büyükçekmece'de 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi         
12:24
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 15:30:20. #1.12#
SON DAKİKA: Oğluyla kavga eden çocuğa dehşeti yaşattı: O anları da kayda aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement