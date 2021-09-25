OĞLUYLA KAVGA EDEN ÇOCUĞA KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

Başakşehir'de oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın korku dolu anlar yaşattı. 7 yaşlarındaki çocuk dakikalarca göz yaşı dökerken kadın o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu göz yaşları içinde bıraktı. Kadının dakikalarca süren baskıyı cep telefonuyla kaydetti.