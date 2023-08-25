Öfkeli kadın, oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı - Son Dakika

Öfkeli kadın, oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı

Son Güncelleme: 25.08.2023 01:52

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadın, iddiaya göre çocuğuyla oynamadığını ileri sürdüğü komşusunun oğlunun boğazını sıktı. Aile olayın ardından kadından şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadın iddiaya göre çocuğuyla oynamadığını ileri sürdüğü komşularının oğlunun boğazını sıktı. Aile olayın ardından kadından şikayetçi olurken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

BOĞAZINI SIKIP YAKASINA YAPIŞTI

Olay, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Atakent Mahallesi'ndeki Vefakent Narlıbahçe Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Gülcan E. isimli kadın, oğlu ile oynamadığı ve onu dışladığını ileri sürdüğü komşusunun boğazını sıktı ve yakasına yapıştı. Kadın, olaya müdahale etmek isteyen çocuğun ablasını da iterek tehdit etti. Gülcan E., çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Boğazı sıkılan çocuğun ailesi, polis merkezine giderek Gülcan E.'den şikayetçi oldu. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının hızla gelip çocuğun boğazını sıktığı anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli kadın, oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeli kadın, oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı - Son Dakika
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