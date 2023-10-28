Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı

- Kapı açıkken hareket eden otomobile müdahale etmeye çalışan oğlu yaralanmaktan kılpayı kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde oğluyla tartışan adam kapı açıkken hareket edip gaz ile freni karıştırınca sokak üzerindeki iş yerine daldı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansırken araç hareket halindeyken genç adamın aracı durdurmaya çalışıp kazadan kılpayı kurtulduğu anlar da kayda girdi. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyet kaydına rastlanmadığı bildirildi.

Kaza Şekerhane mahallesinde bugün saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre oğluyla tartışan M.A. 34 GS 6575 plakalı aracı çalıştırıp hareket ettiği sırada kontrolünü kaybedip fren yerine gaza basınca araç sokak üzerindeki bir dükkana girdi. Olay anında kapısı açık olan otomobile müdahale etmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün oğlu kılpayı yaralanmaktan kurtuldu. Olay anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza sonrası sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai saati dışında olduğu için kimsenin bulunmadığı işyerinde ve araçta maddi hasar oluşurken sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.