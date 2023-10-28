 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı - Son Dakika

Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı

Son Güncelleme: 28.10.2023 01:53

Antalya'nın Alanya ilçesinde oğluyla tartışan bir adam, kapı açıkken aracını hareket ettirip gaz ile freni karıştırınca sokak üzerindeki bir iş yerine daldı. Sürücü hafif şekilde yaralanırken, genç adam aracı durdurmaya çalışarak kaza anında kılpayı kurtuldu. Sürücünün ehliyet kaydına rastlanmadığı belirtildi.

Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı

- Kapı açıkken hareket eden otomobile müdahale etmeye çalışan oğlu yaralanmaktan kılpayı kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde oğluyla tartışan adam kapı açıkken hareket edip gaz ile freni karıştırınca sokak üzerindeki iş yerine daldı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansırken araç hareket halindeyken genç adamın aracı durdurmaya çalışıp kazadan kılpayı kurtulduğu anlar da kayda girdi. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyet kaydına rastlanmadığı bildirildi.

Kaza Şekerhane mahallesinde bugün saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre oğluyla tartışan M.A. 34 GS 6575 plakalı aracı çalıştırıp hareket ettiği sırada kontrolünü kaybedip fren yerine gaza basınca araç sokak üzerindeki bir dükkana girdi. Olay anında kapısı açık olan otomobile müdahale etmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün oğlu kılpayı yaralanmaktan kurtuldu. Olay anları dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kaza sonrası sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai saati dışında olduğu için kimsenin bulunmadığı işyerinde ve araçta maddi hasar oluşurken sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, Alanya, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Futbolseverler ekran başına! Avrupa futbolunda dev maçların haftası
09:22 ''Kara para akladıysam kendimi asarım'' diyen Selin Ciğerci'nin MASAK raporu temiz çıktı
08:47 İçişleri Bakanı Yerlikaya: "76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek"...
08:38 Verilen oran yüzleri güldürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali
08:29 Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Gaddar'da Sümeyye Aydoğan ile başrolü paylaşacak
08:16 TFF ile Kulüpler Birliği'nin Riva'da neden toplandığı ortaya çıktı
08:09 Dün gece Gazze'de neler oldu? Hamas cephesinden gelen açıklama Netanyahu'nun canını sıkacak
07:52 İsrail-Filistin çatışmalarında deprem kahini Frank Hoogerbeets de tarafını seçti
07:39 2 Müslüman ülke, BM'nin ateşkes oylamasında çekimser kaldı
07:37 Acun Ilıcalı'nın ''Kansız'' dediği Serkay Tütüncü'den olay yaratacak cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 10:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Oğluyla tartışan adam fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement