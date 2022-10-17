Olay, saat 04.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi 1'nci Bilgin Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın teras katındaki dairede, Sadiye Vatansever ile oğlu Günay Vatansever arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sesleri duyan mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Sadiye Vatansever'i sokakta yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü. Ekipler, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Oğluyla tartışırken terastan düştüğü iddia edilen anne, ağır yaralandı - Son Dakika

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